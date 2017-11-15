Валерий Карпин: "Рамос и Пике в официальных матчах таких вольностей себе не позволяют"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин отметил, что Аргентина и Испания приехали в Россию для того, чтобы провести выставочные матчи. По его словам, для сборной России эти игры сопровождались огромной мотивацией.

– Справедливо ли мнение о том, что Аргентина и Испания провели во многом выставочные матчи, а Россия была мотивирована гораздо серьезнее?

– В какой-то степени – да. Оба наших соперника решили задачу выхода на чемпионат мира, и для них встречи стали реально товарищескими. А для наших футболистов матчи против лучших команд мира, на полных стадионах – мотивация гораздо более высокая. Скажем, Испания выставила, мягко говоря, не основной состав.

– Насколько?

– Дело не в процентах. Те же Серхио Рамос и Пике в официальных матчах действуют иначе. Таких вольностей, которые они позволяли себе в этой встрече, не было бы. Но давайте оценивать нашу сборную. А как уж там играют соперники, пусть они сами разбираются.

– Нигерия победила Аргентину, действуя довольно смело в атаке. Могла ли Россия выступить против команды Месси с большим рвением в нападении?

– Вопрос в том, как складывается матч. Представьте, что Аргентина забила бы так рано, как Испания – тогда бы наши вынуждены были бы раскрываться. Это называется игрой по счету. Не забей испанцы сразу, счет мог оставаться 0:0 до самого конца. (Сергей ЕГОРОВ)