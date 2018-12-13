Валерий Карпин: "Дзюба удачно сыграл на ЧМ-2018 и стал героем нации"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" отметил, что нападающий сборной России Артем Дзюба ранее провел несколько очень хороших сезонов, но до звания "героя нации" дело не доходило. По его словам, любимцем публики форвард стал благодаря выступлению на ЧМ-2018.

- Удивлены, что Дзюба после непростой ситуации в "Зените" в конце прошлого года сумел стать героем нации?

- Не удивлен. Так сложились обстоятельства. Прошел чемпионат мира, там он удачно сыграл и стал, как вы говорите, героем нации.

- Вы его таковым не считаете?

- Не было бы чемпионата мира, и никто бы не считал.

- Но герои нации рождаются именно на больших турнирах.

- Я о том и говорю. Такие футболисты, как Скилаччи, Росси стали всеобщими любимцами в Италии потому, что хорошо провели чемпионаты мира. А потом о них никто особо не слышал.

- Да, но Дзюба и до ЧМ-2018 провел несколько хороших сезонов.

- Да, очень хороших сезонов. Но до героя нации дело не доходило. А все произошло именно в связи с чемпионатом мира. (Сергей Егоров)

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