Валерий Карпин: "Домашний чемпионат мира должен помочь сборной наконец-то выйти из группы"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что успехом для сборной России на чемпионате мира-2018 будет выход из группы. Напомним, что команда Станислава Черчесова сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

– Чем дальше пройдет сборная России, тем лучше, – сказал Карпин в интервью "Спутнику". – Хотелось бы, для начала, чтобы вышла из группы. Думаю, что чемпионат мира, проходящий в нашей стране, должен помочь сборной наконец-то выйти из группы. Выход из группы можно будет расценивать как успех.

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