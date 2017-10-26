Валерий Газзаев: "Я против приглашения иностранных специалистов в клубы и национальные команды"

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев на пресс-конференции, состоявшейся в четверг, отметил, что нужно совершенствовать систему подготовки тренерских кадров. Газзаев также добавил, что является противником приглашения иностранных специалистов в клубы и национальные сборные.

– Что касается профессиональной оценки нашего тренерского сообщества, то оно оставляется желать лучшего, – сказал Газзаев. – Сегодня у нас набирают по 40 тренеров, никакой качественной подготовки я не вижу, потому что нет у нас молодых тренеров, которые могли бы себя зарекомендовать с самой лучшей стороны. Поэтому сегодня приглашаются иностранные специалисты в клубы и национальные сборные, хотя я категорически против этого. У нас даже в первом дивизионе работают иностранные тренеры, куда это годится, куда смотрит РФС? Ладно, в ведущих клубах страны работают иностранцы, но не в первом дивизионе. Там должны наши тренеры работать. Нужно совершенствовать систему подготовки тренерских кадров.

Наши команды должны быть конкурентоспособными на международной арене, как на уровне клубов, так и на уровне национальных сборных. За последние года наши сборные, начиная с юношеской, ничего не выигрывали, от этого и следует, что в первую команду не поступает качественных кадров. На уровне клубов точно также. Могу привести пример 2005 и 2008 года, когда ЦСКА и "Зенит" блистали в еврокубках, и костяк нашей сборной состоял из этих двух команд. Отсюда и следует бронза на чемпионате Европы.