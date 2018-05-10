Валерий Газзаев: "В стартовом составе сборной только три железные позиции"

Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев накануне объявления расширенного состава национальной команды на чемпионат мира 2018 года сказал, что сочувствует Станиславу Черчесову, который из-за травм нескольких игроков попал в непростую кадровую ситуацию. По мнению специалиста, главный тренер сборной на домашнем турнире главный тренер сборной должен совершить невероятное, чтобы обеспечить результат.

– 11 мая будет объявлен состав сборной России для подготовки к ЧМ-2018. Поделитесь ожиданиями.

– Вижу в стартовом составе всего три железные позиции: Акинфеев, Смолов, Головин. По правде сказать, не понимаю, кто конкретно будет играть в средней линии, на флангах и особенно в центре обороны, где мы понесли серьезные потери. Объявлено, что ни Джикия, ни Васин, ни Кокорин, которых тренер наигрывал в последние полтора года, не выступят на ЧМ-2018.

Искренне сопереживаю главному тренеру, который попал в такую ситуацию. Он должен совершить невероятное, чтобы обеспечить результат.

– В середине недели пошли слухи, что возвращение братьев Березуцких в сборную по-прежнему не исключено. Однако и армейцы, и главный тренер эту информацию быстро опровергли. По всей видимости, в вопросе поставлена точка.

– Во-первых, давайте дождемся официального оглашения состава 11 мая. Во-вторых, все участники процесса должны понимать, что выступление на ЧМ-2018 – это дело государственной важности. Тут не место личным амбициям со стороны как тренера, так и игроков. Все обязаны сплотиться. Ведь речь идет о чести страны!

Никому не хочу навязывать свое мнение, но вправе его выразить. Так вот, я не вижу, чтобы кто-то в обороне действовал лучше, чем, как я их в шутку называю, "три брата" – Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич. В который раз говорю: их надо возвращать в сборную, вести переговоры и приводить аргументы, когда становится невозможно ответить "нет". Нельзя не вспомнить и про Денисова, который провел выдающийся сезон и является стабильным, авторитетным футболистом, выступающим на позиции, где у нас пока стабильности нет.

В команде должна быть аура авторитета, сплав опыта и молодости. Те, кого я назвал, плюс Акинфеев, Жирков – с одной стороны. Головин, Смолов, Миранчуки, Зобнин – с другой. Добавил бы сюда еще и Дзагоева. Но Алан по неизвестным мне причинам постоянно получает травмы. Не знаю, что происходит, но когда Дзагоев здоров и в форме, он – великолепный игрок. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, на чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Полная версия интервью с Валерием Газзаевым //

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