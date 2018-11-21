Валерий Газзаев: "У Швеции было тотальное преимущество над Россией во всех компонентах"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что россияне по делу уступили сборной Швеции (0:2) в заключительном матче группового турнира Лиги наций. Это не позволило России выиграть группу и подняться в лигу А.

– Сборная Швеции закономерно победила, по игре она была сильнее, своими активными действиями шведские футболисты посадили нашу команду в оборону, играли компактно, прессинговали практически все 45 минут первого тайма. У соперника было тотальное преимущество во всех компонентах игры: контроле мяча, создании голевых ситуаций, скорости, – цитирует ТАСС Газзаева. – Если кого-то отмечать после матча у нас, то только Лунева, полевые игроки практически ничего опасного не сделали – единственный момент был в первом тайме, когда Ионов вышел "один на один". Говорить о какой-то содержательной игре я не могу.

В первом тайме мы мужественно оборонялись. Во втором тайме игра чуть выровнялась – шведы пытались сохранить результат, а наша команда играла более активно, но кроме навалов и навесов ничего путного не было. Потом мы получили контратаку, и все закончилось.

Надо сегодня думать о том, что мы четвертьфиналисты чемпионата мира, у национальной сборной совсем другая репутация, которую надо подтверждать в каждой игре.