Валерий Газзаев: "Сборной России давным-давно пора определяться и наигрывать стабильный состав"

Знаменитый российский тренер (теперь – депутат Государственной думы РФ) Валерий Газзаев дал большое интервью "СЭ" о главных событиях в нашем футболе за последний месяц.

– Как вам матч сборной России с "Динамо", Валерий Георгиевич?

– Даже и не знаю, как это оценить. Фактически состоялась обычная игра национального чемпионата. Поэтому бессмысленно рассуждать, кто и как себя проявил. Вот, допустим, Мариу Фернандес. Разве мы не знали, что он хороший футболист? Разве редко его видим в матчах РФПЛ? Разве в сборной он вышел рядом с теми, кто будет выступать на чемпионате мира? Неплохо выглядели все те, кто в порядке и в премьер-лиге: Фернандес, Кузяев, братья Миранчук. Ничего нового.

Нам давным-давно пора определяться и наигрывать стабильный состав. Ведь до чемпионата мира осталось всего ничего, меньше года. Мы же готовимся к важнейшему турниру в истории отечественного футбола и должны подходить к делу очень тщательно. А вместо этого до сих пор не понимаем даже контуры основного состава. Каждый мини-сбор нужно использовать по максимуму. В сентябре действительно можно было посмотреть ближайший резерв и выявить футболистов, способных усилить конкуренцию в команде. Но тестировать их следовало в поединке с совершенно другим оппонентом, при другой мотивации.

Не понимаю, почему РФС не сумел найти нормального соперника для сентябрьского окна. Вопрос, естественно, к сотрудникам, которые несут за это ответственность, а не к футболистам и не к тренерам – не сами же они должны искать себе спарринг-партнеров. Убежден, что у тренерского штаба был и план подготовки, и рекомендации, с кем хотелось бы сыграть. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Газзаева