Валерий Газзаев: "Сборная России занимает свое место в обновленном рейтинге ФИФА"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что национальная команда занимает свое место в обновленном рейтинге ФИФА. Отечественная команда расположилась на 49-й строчке рейтинга, подскочив на 21 позицию.

- Успешное выступление на чемпионате мира позволило нам подняться в рейтинге ФИФА, - цитирует RT Газзаева. - Считаю, что наша сборная совершила значительный прорыв, учитывая крайне безобразный результат чемпионата Европы – 2016 и неучастие в квалификационном отборе. Поэтому можно с уверенностью сказать, что сейчас она занимает своё место, несмотря на то что эта таблица не всегда точно отражает развитие футбола и силы игроков. Хочется надеяться, что это позволит россиянам подняться и выше. Поэтому всегда нужно стремиться к максимальным результатам.

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).