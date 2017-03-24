21:26 | ФУТБОЛ — Сборная России

Валерий Газзаев: "Проиграли команде, которая собралась в аэропорту Краснодара"

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Бывший главный тренер сборной России, депутат Государственной думы Валерий Газзаев назвал форменным безобразием игру национальной команды против Кот-д'Ивуара (0:2). По его словам, замены Сергею Игнашевичу и братьям Березуцким просто нет.

В следующей встрече подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Эта игра пройдет 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи.

- Могу охарактеризовать это двумя словами. Форменное безобразие, - заявил Газзаев. 

- И что же теперь делать? 

- Я уже неоднократно высказывался на эту тему. Но меня не хотят слушать, не могут услышать. Гнут свою линию. Вот и получаем такой результат. Все хуже и хуже. 

- Отсутствие Дзюбы и Смолова - не повод для оправданий? 

- Это мы уже ищем причины… Иногда человек опаздывает на совещание, а все уже сидят. И он начинает оправдываться: там затор, там пробка. Но все это глупо смотрится. Смолов и Дзюба - хорошие футболисты, Дзагоев - вообще великолепный. Но не надо ссылаться только на них. Это неправильно. 

- Символично, что уступили команде, которая вышла на поле без фамилий на майках, а тренер соперника вообще не приехал? 

- Ну что тут сказать… Мне даже неудобно про это говорить. Хаять даже не хочется. Все и так понятно. Я тут слышал высказывания некоторых наших сборников. Они говорят, что незаменимых игроков нет. А, оказывается, без тех же Березуцких и Игнашевича очень сложно сдюжить с такой второразрядной сборной, как  Кот- Д'Ивуара...

- То есть вновь укрепились во мнении, что Березуцкого нужно обязательно вернуть в сборную? 

- Во все времена в спорте все определяют личности. Замену Березуцким и Игнашевичу просто нет! Это надо четко понимать. Ну если мы проигрываем команде, которая собралась только в аэропорту Краснодара. Приехала, победила, и теперь еще уезжают непонятно куда  - в разные регионы Африки. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Den211

зачем вообще нужна сборная из игроков премьер-лиги? После всех этих сборов ухудшается и игра этих игроков в клубах, и портится календарь игр, и денег тратится немерянно на всех этих тренеришек сборных. Если уж хотят так пусть делают сборную из игроков ФНЛ или вторых клубов, проиграют хоть опыта наберутся. А сама по себе сборная не нужна вообще, дикость дергать игроков и менять все схемы ради какого-то месяца чемпионата. Пусть клубы нормально играют в Лигах!

21:20

Пёс

Срочно, на замену Черчесову его!!!

21:15

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