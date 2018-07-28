Валерий Газзаев: "Поддерживаю решение наградить футболистов сборной званиями ЗМС. Они их заслужили"

Известный российский тренер, заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал "СЭ" слова Екатерины Гамовой, которая раскритиковала решение Минспорта наградить футболистов сборной России званиями "Заслуженных мастеров спорта". Известная волейболистка считает, что таким образом звание обесценивается.

- Поддерживаю решение выдать футболистам сборной звания "Заслуженных мастеров спорта", - отметил Газзаев. - Есть же такой пункт: "в порядке исключения", "за выдающийся вклад". Для нашего футбола это выдающееся достижение – сборная дошла до 1/4 финала чемпионата мира!

Игроки заслужили эти звания. К тому же в истории были такие случаи. В 1966 году на чемпионате мира в Англии сборная СССР дошла до полуфинала и заняла четвертое место. Потом футболистов национальной команды наградили званиями заслуженных мастеров. (Игорь НОВИКОВ)

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).