10:10 | ФУТБОЛ — Сборная России

Валерий Газзаев: "Миранчук – добротный футболист, а Мамаева и Кокорина пора простить"

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Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, в октябре этого года вошедший в состав Государственной Думы и ставший заместителем председателя комитета по спорту, в интервью "СЭ" отметил полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука. По его словам, есть и другие молодые добротные игроки.  

 
Валерий ГАЗЗАЕВ.Валерий Газзаев: "Надо задуматься о создании евразийской лиги по футболу"

 На кого из молодых игроков можно сделать ставку?

– Считаю, Алексей Миранчук – добротный футболист. Ему нужна стабильность, но перспективы хорошие. Через два года, если не снизит к себе требования, станет основным игроком сборной. Не забывайте про Дзагоева, Смолова, Кокорина, Мамаева, Шатова, Зобнина, Головина. Вот вам уже и определенное молодое поколение.

– То есть Кокорина и Мамаева пора бы уже простить?

– Конечно! За тот проступок все их осудили, они сами извинились. Вы же не будете спорить, что Кокорин и Мамаев – футболисты серьезного уровня. Павел, правда, пока еще не восстановился от травмы. А вот Александр в последних играх, считаю, обрел стабильность. Так что их обязательно нужно вызывать в сборную.

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