Валерий Газзаев: "Матчи с Турцией и Чехией очень полезны для нашей сборной"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поддержал решение Сергея Игнашевича, Юрия Жиркова и Александра Самедова завершить выступления за национальную команду после чемпионата мира-2018. Также специалист отметил важность сентябрьских матчей против Турции (7 сентября, Трабзон, Лига наций) и Чехии (10 сентября, Ростов-на-Дону, товарищеский).

– Игнашевич, Жирков и Самедов очень многое сделали для сборной и российского футбола в целом, – цитируют "Известия" Газзаева. – И это полностью их право – выбирать, когда именно завершать выступления в национальной команде. Думаю, они приняли абсолютно правильное решение. Но в сборной всегда должны быть опытные футболисты – так же, как и молодые. Результат всегда дает именно сплав опыта и молодости. Это показал и прошедший чемпионат мира. В любой высококлассной команде должна присутствовать аура авторитета. Такими фигурами были Игнашевич, Жирков, Самедов и Акинфеев. Подобные игроки в командных видах спорта очень важны.

Предстоящие матчи очень полезны для нашей сборной. Через них команда будет готовиться к грядущему старту в квалификации чемпионата Европы 2020 года. У команды уже есть костяк, который выступал на чемпионате мира. Безусловно, к нему еще будут добавляться какие-то футболисты, которые показывают яркую игру прямо сейчас. Кого именно выбирать – прерогатива главного тренера национальной команды. Он готовит сборную и будет отвечать за результат.