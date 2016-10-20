Валерий Газзаев: "Как бы Россия сама не скатилась до уровня Турции, Ганы, Коста-Рики или Румынии"

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, в октябре этого года вошедший в состав Государственной Думы и ставший заместителем председателя комитета по спорту, в интервью "СЭ" отметил, что сборная России до чемпионата мира должна проводить контрольные встречи с сильнейшими соперниками. Пока, по его словам, уровень оппонентов оставляет желать лучшего.
– Понравился ли вам конкретно октябрьский поединок против Коста-Рики (3:4)?
– Процитирую известного телеведущего Владимира Соловьева. Его спросили: "Как вам матч?" Он ответил: "Очень красивый стадион".
Пока что уровень всех соперников, с которыми предстоит играть сборной России, оставляет желать лучшего. Турция, Гана, Коста-Рика, Румыния, Македония, Молдавия… Встречи с такими командами трудно назвать по-настоящему серьезной проверкой. Как бы мы сами не скатились до такого же уровня…
На мой взгляд, в ближайшие два года мы обязаны играть с сильнейшими сборными Европы и Южной Америки, потому что только на их фоне можно понять истинные возможности каждого кандидата в сборную и нашей команды в целом.
Kidder
У него такие амбиции всегда)) Скатиться до уровня Ганы и Коста-Рики)) Было бы действительно недурно
09:13
TooM
Костарика всегда была по уровню организации игры выше нас, Турки крепкие, с ними всегда тяжело, я лично хотел бы матчи с Бельгией и Австралией.
09:08
mr.objectivity
Газзаев - пес!.. Сборная Ганы - ЧМ 2006 - 1/8, 2010 - 1/4, 2014 - группа Турции - 2002 - 3-е место Коста-Рика - 2002, 2006 - группа, 2014 - 1/4 Нам хорошо бы скатиться до такого уровня
08:53