08:36 | ФУТБОЛ — Сборная России

Валерий Газзаев: "Как бы Россия сама не скатилась до уровня Турции, Ганы, Коста-Рики или Румынии"

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Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, в октябре этого года вошедший в состав Государственной Думы и ставший заместителем председателя комитета по спорту, в интервью "СЭ" отметил, что сборная России до чемпионата мира должна проводить контрольные встречи с сильнейшими соперниками. Пока, по его словам, уровень оппонентов оставляет желать лучшего.

 
Валерий ГАЗЗАЕВ.Валерий Газзаев: "Надо задуматься о создании евразийской лиги по футболу"

– Понравился ли вам конкретно октябрьский поединок против Коста-Рики (3:4)?

 

– Процитирую известного телеведущего Владимира Соловьева. Его спросили: "Как вам матч?" Он ответил: "Очень красивый стадион".

Пока что уровень всех соперников, с которыми предстоит играть сборной России, оставляет желать лучшего. Турция, Гана, Коста-Рика, Румыния, Македония, Молдавия… Встречи с такими командами трудно назвать по-настоящему серьезной проверкой. Как бы мы сами не скатились до такого же уровня…

На мой взгляд, в ближайшие два года мы обязаны играть с сильнейшими сборными Европы и Южной Америки, потому что только на их фоне можно понять истинные возможности каждого кандидата в сборную и нашей команды в целом.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Kidder

У него такие амбиции всегда)) Скатиться до уровня Ганы и Коста-Рики)) Было бы действительно недурно

09:13

TooM

Костарика всегда была по уровню организации игры выше нас, Турки крепкие, с ними всегда тяжело, я лично хотел бы матчи с Бельгией и Австралией.

09:08

mr.objectivity

Газзаев - пес!.. Сборная Ганы - ЧМ 2006 - 1/8, 2010 - 1/4, 2014 - группа Турции - 2002 - 3-е место Коста-Рика - 2002, 2006 - группа, 2014 - 1/4 Нам хорошо бы скатиться до такого уровня

08:53

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