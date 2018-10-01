Валентина Яшина: "Акинфеев очень похож на Льва. Игорь должен быть в сборной"

Вдова легендарного вратаря сборной СССР Льва Яшина Валентина Тимофеевна поделилась мнением с "СЭ" о решении Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.

– Пока лучше Акинфеева никто не играет! – сказала Яшина. – Надежный, очень похож на Льва. Может быть, даже и лучше... Ну не лучше, но такой спокойный как удав! По лицу Игоря никогда не поймешь, огорчен вратарь или рад. Акинфеев так рано уходит из сборной...

– Он сказал, что после 15 лет в национальной команде тяжело совмещать выступления за нее с игрой за клуб. И что нужно дать дорогу молодым.

– Но это решают тренеры. Лев тоже играл 16 лет – и в сборной, и в "Динамо". Все-таки Игорь должен быть в сборной обязательно. Думаю, что лучше его пока еще никого нет. (Игорь Новиков)