Вальдемар Антон: "Как зовут тренера сборной России? Черчесов, точно!"

Защитник "Ганновера" Вальдемар Антон в интервью Eurosport рассказал, что раньше ему нравилась игра игрока обороны "Зенита" Юрия Жиркова. Сейчас же он не стал никого выделять из сборной России.
21-летний игрок обороны родился в Узбекистане, но еще в детстве с семьей переехал в Германию. В текущем сезоне он провел 18 матчей в бундеслиге.
– Игры сборной России смотрите? Знаете каких-нибудь игроков?
– Ох. Раньше мне всегда нравился Жирков, хоть он и не на моей позиции. Еще Аршавин, конечно. Из нынешних… Скорее всего, никого бы не выделил. Если есть время, игры, конечно, смотрю.
– Знаете, кто тренирует сборную сейчас?
– Да-да, смотрел же недавно специально… Эх, если честно, не вспомню. Как его зовут?
– Черчесов.
– Черчесов, точно!
– Он играл в Дрездене.
– Ух ты, не знал. Тогда я, наверное, еще не родился.
– Если Россия сыграет против Германии, за кого будете болеть?
– Сложный вопрос – не могу сказать. Вот если бы Россия играла против Испании, то болел бы, конечно, за Россию.
– Если не получится поехать игроком, приедете болельщиком на ЧМ-2018?
– Конечно. С удовольствием съезжу еще раз в Екатеринбург.
Вальдемар Антон: "Я бы очень серьезно подумал над приглашением в сборную России"
Дополнительная информация
https://www.eurosport.ru/football/bundesliga/2017-2018/story_sto6497660.shtml