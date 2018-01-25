Вальдемар Антон: "Как зовут тренера сборной России? Черчесов, точно!"

Защитник "Ганновера" Вальдемар Антон в интервью Eurosport рассказал, что раньше ему нравилась игра игрока обороны "Зенита" Юрия Жиркова. Сейчас же он не стал никого выделять из сборной России.

21-летний игрок обороны родился в Узбекистане, но еще в детстве с семьей переехал в Германию. В текущем сезоне он провел 18 матчей в бундеслиге.

– Игры сборной России смотрите? Знаете каких-нибудь игроков?

– Ох. Раньше мне всегда нравился Жирков, хоть он и не на моей позиции. Еще Аршавин, конечно. Из нынешних… Скорее всего, никого бы не выделил. Если есть время, игры, конечно, смотрю.

– Знаете, кто тренирует сборную сейчас?

– Да-да, смотрел же недавно специально… Эх, если честно, не вспомню. Как его зовут?

– Черчесов.

– Черчесов, точно!

– Он играл в Дрездене.

– Ух ты, не знал. Тогда я, наверное, еще не родился.

– Если Россия сыграет против Германии, за кого будете болеть?

– Сложный вопрос – не могу сказать. Вот если бы Россия играла против Испании, то болел бы, конечно, за Россию.

– Если не получится поехать игроком, приедете болельщиком на ЧМ-2018?

– Конечно. С удовольствием съезжу еще раз в Екатеринбург.

Вальдемар Антон: "Я бы очень серьезно подумал над приглашением в сборную России"