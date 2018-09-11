ВАДА подтвердило расследование по делу Черышева

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в ответ на запрос "СЭ" подтвердило факт проведения расследования о нарушении антидопинговых правил против футболиста сборной России и "Валенсии" Дениса Черышева.

- Это дело в настоящее время рассматривается испанским антидопинговым агентством. Они сообщат ВАДА о результатах расследования, - сообщила "СЭ" пресс-атташе ВАДА Мэгги Дюран.

Напомним, расследование началось из-за того, что отец футболиста Дмитрий Черышев в одном из интервью сообщил, что якобы во время выступлений за "Вильярреал" Денису делали инъекции гормона роста. Впоследствии Дмитрий Черышев заявил, что журналист его неправильно понял и его сын никогда не применял допинг. (Наталья МАРЬЯНЧИК)