В воротах сборной России против Коста-Рики сыграет Джанаев, в центре защиты Березуцкий и Кутепов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с составом команы на контрольный матч с Коста-Рикой. Так, ворота будет защищать Сослан Джанаев, а Кирилл Панченко из московского "Динамо" в заявку на игру не попал, как и защитник из "Уфы" Виктор Васин.
Полностью состав выглядит следующим образом: Джанаев – Смольников, Березуцкий, Кутепов, Петров, – Зобнин, Газинский, Шатов - Самедов, Ерохин, Дзюба.
Опрос
- Сослан Джанаев (футбол)
- Александр Самедов
- Артем Дзюба
- Виктор Васин
- Василий Березуцкий
- Игорь Смольников
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Динамо Москва (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Уфа
- Юрий Газинский
- Кирилл Петров
- Олег Шатов
- Кирилл Панченко
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Роман Зобнин
ddf
С Джанаевым не пропустим
15:14
РусланИ
дзюба в составе? Тогда: Коста-Рика, вперед!
15:09
zik
Экспресс, я не понял - в защите будет играть нападающий из хокейного ЦСКА весом 100 килограмм? Вот это ход конем. Кликнул по фамилии Петров, а там такое... ЛОЛ.
15:04
Bred38
Самедова (что он вообще делает в сборной?) заменить на Леху...и хороший состав...))
14:59