14:47 | ФУТБОЛ — Сборная России

В воротах сборной России против Коста-Рики сыграет Джанаев, в центре защиты Березуцкий и Кутепов

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с составом команы на контрольный матч с Коста-Рикой. Так, ворота будет защищать Сослан Джанаев, а Кирилл Панченко из московского "Динамо" в заявку на игру не попал, как и защитник из "Уфы" Виктор Васин.

Полностью состав выглядит следующим образом: ДжанаевСмольников, Березуцкий, Кутепов, Петров, – Зобнин, Газинский, Шатов - Самедов, Ерохин, Дзюба.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ddf

С Джанаевым не пропустим

15:14

РусланИ

дзюба в составе? Тогда: Коста-Рика, вперед!

15:09

zik

Экспресс, я не понял - в защите будет играть нападающий из хокейного ЦСКА весом 100 килограмм? Вот это ход конем. Кликнул по фамилии Петров, а там такое... ЛОЛ.

15:04

Bred38

Самедова (что он вообще делает в сборной?) заменить на Леху...и хороший состав...))

14:59

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