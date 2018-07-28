В сети появилось видео с церемонии награждения сборной России в Министерстве спорта

Сегодня, 28 июля, игроки сборной России на приеме в Министерстве спорта получили звания заслуженных мастеров спорта. Тренеры также получили звания заслуженных.

Видео с церемонии награждения сборной России в Министерстве спорта. Контент взят из Инстаграма Инны Жирковой. pic.twitter.com/y6iDP1ucGy – Илья Ерофеев (@erofeev26) 28 июля 2018 г.

Позднее в субботу президент РФ Владимир Путин вручит госнаграды и почетные грамоты 23 игрокам и 6 тренерам сборной России. Церемония вручения состоится в Екатерининском зале Кремля.

Национальная команда под руководством Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории. За это достижение Российский футбольный союз получит от ФИФА 16 миллионов долларов.