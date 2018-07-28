12:15 | Футбол — Сборная России

В сети появилось видео с церемонии награждения сборной России в Министерстве спорта


Сегодня, 28 июля, игроки сборной России на приеме в Министерстве спорта получили звания заслуженных мастеров спорта. Тренеры также получили звания заслуженных.

Позднее в субботу президент РФ Владимир Путин вручит госнаграды и почетные грамоты 23 игрокам и 6 тренерам сборной России. Церемония вручения состоится в Екатерининском зале Кремля.

Национальная команда под руководством Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории. За это достижение Российский футбольный союз получит от ФИФА 16 миллионов долларов.

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