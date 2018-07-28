В сети появилось видео с церемонии награждения сборной России в Министерстве спорта

Сегодня, 28 июля, игроки сборной России на приеме в Министерстве спорта получили звания заслуженных мастеров спорта. Тренеры также получили звания заслуженных.
Видео с церемонии награждения сборной России в Министерстве спорта. Контент взят из Инстаграма Инны Жирковой. pic.twitter.com/y6iDP1ucGy– Илья Ерофеев (@erofeev26) 28 июля 2018 г.
Гранат pic.twitter.com/dMc2NKnKTW– Илья Ерофеев (@erofeev26) 28 июля 2018 г.
Дзагоев pic.twitter.com/INWUcqwcxW– Илья Ерофеев (@erofeev26) 28 июля 2018 г.
Ерохин pic.twitter.com/u3qMtBlDno– Илья Ерофеев (@erofeev26) 28 июля 2018 г.
Зобнин pic.twitter.com/Csl44wcqIU– Илья Ерофеев (@erofeev26) 28 июля 2018 г.
Самедов pic.twitter.com/4Lss0ARmFy– Илья Ерофеев (@erofeev26) 28 июля 2018 г.
Черышев pic.twitter.com/Mw2Bo9LxmD– Илья Ерофеев (@erofeev26) 28 июля 2018 г.
Речь Черчесова начало pic.twitter.com/sSXAoTDqFX– Илья Ерофеев (@erofeev26) 28 июля 2018 г.
Позднее в субботу президент РФ Владимир Путин вручит госнаграды и почетные грамоты 23 игрокам и 6 тренерам сборной России. Церемония вручения состоится в Екатерининском зале Кремля.
Национальная команда под руководством Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории. За это достижение Российский футбольный союз получит от ФИФА 16 миллионов долларов.