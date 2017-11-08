В сети появились фото второго комплекта формы сборной России на ЧМ-2018

В интернете появились фотографии второго комплекта формы сборной России на чемпионат мира 2018 года. Футболка выполнена в белом цвете с использованием орнамента.
Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет
Напомним, 4 ноября сборная России представила первый комплект экипировки, в котором футболки выполены в красном цвете.
1 декабря состоится жеребьевка мирового первенства, на которой Россия наряду с Бразилией, Бельгией, Германией, Польшей, Францией, Португалией и Аргентиной попадет в первую корзину.
Чемпионат мира стартует 14 июня, пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону и завершится 15 июля.
Дизайнер Франко Карабахаль @FrancooC07 сделал рендер новой гостевой формы сборной России 2018. https://t.co/0mOFEaxWd3 Что скажете? pic.twitter.com/NTxCGtJMZg– Footykits (@footykitsru) 8 ноября 2017 г.
Thomas_Boy_
Красная лучше.
00:29
EASt1
Белая нравися. Лаконично, но со вкусом
23:35 8 ноября