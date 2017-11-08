23:20 8 ноября | Футбол — Сборная России

В сети появились фото второго комплекта формы сборной России на ЧМ-2018

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В интернете появились фотографии второго комплекта формы сборной России на чемпионат мира 2018 года. Футболка выполнена в белом цвете с использованием орнамента.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет

Напомним, 4 ноября сборная России представила первый комплект экипировки, в котором футболки выполены в красном цвете.

1 декабря состоится жеребьевка мирового первенства, на которой Россия наряду с Бразилией, Бельгией, Германией, Польшей, Францией, Португалией и Аргентиной попадет в первую корзину.

Чемпионат мира стартует 14 июня, пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону и завершится 15 июля.

Как менялась форма сборной России

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy_

Красная лучше.

00:29

EASt1

Белая нравися. Лаконично, но со вкусом

23:35 8 ноября