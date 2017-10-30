15:10 | Футбол — Сборная России

В сборную России вызваны семь игроков "Зенита", по пять - из ЦСКА и "Спартака"


В сборную России на контрольные матчи с Аргентиной (11 ноября, Москва, "Лужники", начало - 16.00, время московское) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург", 21.45) вызваны семь представителей "Зенита". Команду из Санкт-Петербурга в сборной будут представлять Андрей Лунев, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз.

 
Алан ДЗАГОЕВ (слева) и Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Состав сборной России: с Дзагоевым и Зобниным, но без Дзюбы и Денисова

Второе место по числу представителей в сборной делят ЦСКА и "Спартак". Армейцев в предстоящих играх будут представлять пять футболистов: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Мариу Фернандес, Александр Головин и Алан Дзагоев. Красно-белых: Георгий Джикия, Илья Кутепов, Денис Глушаков, Роман Зобнин и Дмитрий Комбаров.

Также в национальную команду вызваны три представителя "Локомотива" (Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук), по одному игроку из "Тосно" (Антон Заболотный), тульского "Арсенала" (Владимир Габулов), "Рубина" (Федор Кудряшов), "Краснодара" (Федор Смолов), "Ахмата" (Антон Швец), "Фенербахче" (Роман Нойштедтер) и "Кельна" (Константин Рауш).

Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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