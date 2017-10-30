В сборную России вызваны семь игроков "Зенита", по пять - из ЦСКА и "Спартака"

В сборную России на контрольные матчи с Аргентиной (11 ноября, Москва, "Лужники", начало - 16.00, время московское) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург", 21.45) вызваны семь представителей "Зенита". Команду из Санкт-Петербурга в сборной будут представлять Андрей Лунев, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз.
Второе место по числу представителей в сборной делят ЦСКА и "Спартак". Армейцев в предстоящих играх будут представлять пять футболистов: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Мариу Фернандес, Александр Головин и Алан Дзагоев. Красно-белых: Георгий Джикия, Илья Кутепов, Денис Глушаков, Роман Зобнин и Дмитрий Комбаров.
Также в национальную команду вызваны три представителя "Локомотива" (Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук), по одному игроку из "Тосно" (Антон Заболотный), тульского "Арсенала" (Владимир Габулов), "Рубина" (Федор Кудряшов), "Краснодара" (Федор Смолов), "Ахмата" (Антон Швец), "Фенербахче" (Роман Нойштедтер) и "Кельна" (Константин Рауш).
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Кокорин
- Дмитрий Комбаров
- Владимир Габулов
- Виктор Васин
- Денис Глушаков
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Краснодар
- Юрий Жирков
- Владислав Игнатьев
- Сборная Испании (Футбол)
- Кельн
- Константин Рауш
- Федор Смолов
- Арсенал Тула
- Дмитрий Полоз
- Роман Нойштедтер
- Антон Заболотный
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Алексей Миранчук
- Тосно
- Роман Зобнин
- Александр Головин
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Андрей Лунев
- Георгий Джикия
- Антон Швец