21:30 | ФУТБОЛ — Сборная России

В поддержку сборной. Кого не хватило Черчесову

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Сборная России в контрольном матче в Краснодаре уступила сборной Кот-д'Ивуара - 0:2. Голами в составе гостей отметились нападающие Жонатан Коджья и Вильфрид Заа.  

Справедливости ради стоит отметить, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не смог рассчитывать на ряд ключевых игроков.

Список участников чемпионата Европы, на которых сегодня не может рассчитывать главный тренер сборной России

 

ИГРОК

ПРИЧИНА

з. Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

Приостановил карьеру в сборной

з. Сергей ИГНАШЕВИЧ

Приостановил карьеру в сборной

з. Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ

Не вызван по спортивным причинам

з. Георгий ЩЕННИКОВ

Недостаток практики в клубе

з. Игорь СМОЛЬНИКОВ

Травмирован

п. Дмитрий ТОРБИНСКИЙ

Недостаток практики в клубе

п. Роман ШИРОКОВ

Завершил карьеру

п. Артур ЮСУПОВ

Недостаток практики в клубе

п. Олег ШАТОВ

Не вызван по спортивным причинам

п. Олег ИВАНОВ

Травмирован

п. Павел МАМАЕВ

Недавно восстановился после травмы

н. Александр КОКОРИН

Не вызван по спортивным причинам

н. Артем ДЗЮБА

Травмирован

н. Федор СМОЛОВ*

Травмирован

* Смолов находится в расположении сборной, но посещает только теоретические занятия.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ramen

Не хватило, чтобы обыграть полурезервный состав ивуарийцев? Хватит публиковать бред.

21:39

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