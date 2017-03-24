В поддержку сборной. Кого не хватило Черчесову

Сборная России в контрольном матче в Краснодаре уступила сборной Кот-д'Ивуара - 0:2. Голами в составе гостей отметились нападающие Жонатан Коджья и Вильфрид Заа.
Справедливости ради стоит отметить, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не смог рассчитывать на ряд ключевых игроков.
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ИГРОК
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ПРИЧИНА
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Приостановил карьеру в сборной
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Приостановил карьеру в сборной
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Не вызван по спортивным причинам
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Недостаток практики в клубе
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Травмирован
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Недостаток практики в клубе
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Завершил карьеру
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п. Артур ЮСУПОВ
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Недостаток практики в клубе
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п. Олег ШАТОВ
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Не вызван по спортивным причинам
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п. Олег ИВАНОВ
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Травмирован
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п. Павел МАМАЕВ
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Недавно восстановился после травмы
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Не вызван по спортивным причинам
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н. Артем ДЗЮБА
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Травмирован
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н. Федор СМОЛОВ*
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Травмирован
* Смолов находится в расположении сборной, но посещает только теоретические занятия.
Ramen
Не хватило, чтобы обыграть полурезервный состав ивуарийцев? Хватит публиковать бред.
21:39