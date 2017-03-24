В поддержку сборной. Кого не хватило Черчесову

Сборная России в контрольном матче в Краснодаре уступила сборной Кот-д'Ивуара - 0:2. Голами в составе гостей отметились нападающие Жонатан Коджья и Вильфрид Заа.

Справедливости ради стоит отметить, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не смог рассчитывать на ряд ключевых игроков.

Список участников чемпионата Европы, на которых сегодня не может рассчитывать главный тренер сборной России

* Смолов находится в расположении сборной, но посещает только теоретические занятия.