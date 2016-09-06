21:10 | ФУТБОЛ — Сборная России

В перерыве матча Россия - Гана состоялось чествование бронзовых призеров чемпионата мира-1966

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В перерыве товарищеского матча между сборными России и Ганы (1:0) прошло чествование ветеранов, выигравших в составе сборной СССР бронзовые медали на чемпионате мира 1966 года, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Советская команда на мировом первенстве в Англии заняла 4-е место.

На поле стадиона "Локомотив" вышли Никита Симонян, Эдуард Малофеев, Анзор Кавазашвили, Владимир Пономарев и Валентин Афонин. Ветеранам были вручены памятные подарки, болельщики сопроводили торжественную церемонию овациями.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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V144

а как же Василий Савельевич Данилов!!!

21:25

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