В перерыве матча Россия - Гана состоялось чествование бронзовых призеров чемпионата мира-1966

В перерыве товарищеского матча между сборными России и Ганы (1:0) прошло чествование ветеранов, выигравших в составе сборной СССР бронзовые медали на чемпионате мира 1966 года, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Советская команда на мировом первенстве в Англии заняла 4-е место.

На поле стадиона "Локомотив" вышли Никита Симонян, Эдуард Малофеев, Анзор Кавазашвили, Владимир Пономарев и Валентин Афонин. Ветеранам были вручены памятные подарки, болельщики сопроводили торжественную церемонию овациями.