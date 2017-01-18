01:25 | ФУТБОЛ — Сборная России

В отпуске игроки сборной России готовились по специальной программе

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Тренерский штаб сборной России разработал для футболистов особую программу поддержания физической формы во время зимнего перерыва в играх премьер-лиги, сообщают "Известия". По информации источника, данная программа была передана всем игрокам, которые регулярно вызываются в национальную команду, а также футболистам из ближайшего резерва. Тренеры рассчитывают, что эта программа поможет игрокам не растерять кондиции за отпуск, а также оставаться в тонусе на протяжении всего сезона.

– Мы считаем предоставление такой программы футболистам необходимым условием для того, чтобы к моменту возобновления интенсивных тренировок они могли находиться в хорошей спортивной форме, – подчеркнул тренер по физподготовке сборной России Владимир Паников. – На наш взгляд, это важная часть подготовки к весенней стадии сезона – матчам чемпионата России, еврокубкам, играм и турнирам сборной России. Эта программа, которую мы согласовали с клубами, необходима также и с точки зрения профилактики травматизма.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/657768

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