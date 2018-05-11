В основной заявке сборной России на чемпионат мира — только два игрока из "Локомотива"

Игроки новоявленного чемпиона России "Локомотива" Антон и Алексей Миранчуки стали единственными представителями команды в основной заявке сборной России на чемпионат мира.

Наибольшее представительство в национальной команде получили ЦСКА и "Зенит" – по 5 игроков. Из "Рубина" вызвано четыре игрока, из "Спартака" трое, из "Краснодара" и "Динамо" по двое. Также по одному игроку в состав сборной делегировали "Ахмат", "Вильярреал", "Арсенал", "Брюгге" и "Фенербахче".

Отметим, что в расширенной заявке из семи человек присутствуют по два представителя из "Локомотива", "Зенита" и "Спартака" и один – из "Ахмата".

Окончательная заявка из 23 игроков станет известна до 4 июня.

Расширенная заявка сборной России на чемпионат мира.

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