В Москве перекроют некоторые улицы в день матча Россия - Аргентина

В связи с проведением товарищеского матча между сборными России и Аргентины будут введены ограничения движения транспорта, информирует пресс-служба "Московского транспорта". Изменения в дорожном движении будут действовать с 00.00 11 ноября по 00.00 12 ноября.

На 15 участках улично-дорожной сети будут введены изменения в организации движения. Будут закрыты для проезда Ростовская (от пересечения с Бородинским мостом), Саввинская и Новодевичья набережные.

В связи с изменениями сотрудники ГКУ ЦОДД раздают листовки с подробной информацией о перекрытиях, которые кладутся на автомобили, а также раздаются водителям.

По словам начальника управления по транспорту префектуры ЦАО города Москвы Федора Винокурова, жителям домов в ограниченной для проезда транспорта зоне выдадут специальные пропуска. Владельцам резидентных парковочных разрешений пропуска принесут прямо в квартиру в пятницу. Остальные жители для получения пропуска должны будут обратиться в специально созданные штабы на Пречистенке и Доватора.

Также прогнозируется осложнение движения в районе стадиона "Лужники", поэтому ЦОДД просит пользоваться общественным транспортом.

Напомним, что матч Россия – Аргентина состоится завтра, начало игры – в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.