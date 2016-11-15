Во время товарищеского матча между сборными России и Румынии в микрофон на "Ахмат Арене" кричал президент "Терека" Магомед Даудов. Отметим, что этот стадион известен во всей России благодаря активности своего диктора.

Во время матчей премьер-лиги этот голос не только объявляет стартовые составы и авторов голов, но и активно подбадривает футболистов "Терека" – по-русски и по-чеченски. Кто-то уверен, что он принадлежит главе республики, кто-то выдвигает другие версии.

Раннее в интервью "СЭ" диктор "Ахмат Арены" Мурад Дикаев утверждал, что это не так, и в микрофон кричит только он.

Трансляция матча Россия - Румыния //

Диктор "Ахмат Арены": "В VIP-ложе микрофон есть. Но трибуны завожу только я"