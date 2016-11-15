20:54 | ФУТБОЛ — Сборная России

В микрофон на "Ахмат Арене" кричал президент "Терека"

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Во время товарищеского матча между сборными России и Румынии в микрофон на "Ахмат Арене" кричал президент "Терека" Магомед Даудов. Отметим, что этот стадион известен во всей России благодаря активности своего диктора.

Во время матчей премьер-лиги этот голос не только объявляет стартовые составы и авторов голов, но и активно подбадривает футболистов "Терека" – по-русски и по-чеченски. Кто-то уверен, что он принадлежит главе республики, кто-то выдвигает другие версии.

Раннее в интервью "СЭ" диктор "Ахмат Арены" Мурад Дикаев утверждал, что это не так, и в микрофон кричит только он.

Трансляция матча Россия - Румыния //
Диктор "Ахмат Арены": "В VIP-ложе микрофон есть. Но трибуны завожу только я"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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вперёд Спартак!

Судья - хорошая!)))))))))))))))))

22:52

19lon72

Можно подумать, у диктора был выбор сказать что-то иное

21:33

Доктор-Ч

РФС давно пора наказывать за творящийся беспредел на арене в Грозном. Помимо денежных штрафов, нужно за каждый подобный случай переносить очередную домашнюю игру на нейтральное поле.

21:07

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