Во время товарищеского матча между сборными России и Румынии в микрофон на "Ахмат Арене" кричал президент "Терека" Магомед Даудов. Отметим, что этот стадион известен во всей России благодаря активности своего диктора.
Во время матчей премьер-лиги этот голос не только объявляет стартовые составы и авторов голов, но и активно подбадривает футболистов "Терека" – по-русски и по-чеченски. Кто-то уверен, что он принадлежит главе республики, кто-то выдвигает другие версии.
Раннее в интервью "СЭ" диктор "Ахмат Арены" Мурад Дикаев утверждал, что это не так, и в микрофон кричит только он.
Трансляция матча Россия - Румыния //
Диктор "Ахмат Арены": "В VIP-ложе микрофон есть. Но трибуны завожу только я"
В микрофон на "Ахмат Арене" кричит президент "Терека" Магомед Даудов.– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 15 Samhain 2016
вперёд Спартак!
Судья - хорошая!)))))))))))))))))
22:52
19lon72
Можно подумать, у диктора был выбор сказать что-то иное
21:33
Доктор-Ч
РФС давно пора наказывать за творящийся беспредел на арене в Грозном. Помимо денежных штрафов, нужно за каждый подобный случай переносить очередную домашнюю игру на нейтральное поле.
21:07