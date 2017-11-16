В "Лужниках" разместят дополнительные указатели, чтобы избежать давки

Директор по проектированию объектов гражданского строительства АО "Мосинжпроект" Галина Гордюшина сообщила, что количество указателей на стадионе "Лужники" будет увеличено в полтора раза. Это делается для того, чтобы избежать давки и задержки зрителей после матчей.

– Сегодня я лично два часа работала на стадионе с... комиссией, и мы приняли решение увеличить количество указателей в полтора раза, – цитирует ТАСС Гордюшину со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва". – Мы зафиксировали все недостатки по навигации, и есть понимание, куда что нужно добавить... Сейчас в усиленном режиме все это будем менять, увеличивать и добавлять ко второй тестовой игре. Пропускная способность позволяет выпускать стадион очень быстро... Те, кто организовывал безопасность, порядок и потоки (на матче Россия – Аргентина), поставили крест на нашей многолетней работе.

Напомним, что первым матчем в "Лужниках" после реконструкции стала игра между сборными России и Аргентины (0:1) 11 ноября. По окончании мероприятия зрители второго яруса 40 минут не могли покинуть трибуны, после чего образовалась давка. Сообщалось, что болельщики не могли покинуть территорию стадиона в течение двух часов.