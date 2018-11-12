В "Краснодар" пришел вызов на Ари в сборную России

По информации "СЭ", в "Краснодар" пришел вызов на форварда Ари в сборную России.

Сегодня в Новогорске начинается сбор национальной команды. Его из-за повреждения плеча пропустит армеец Ильзат Ахметов, также есть вопросы по состоянию здоровья форварда "Зенита" Артема Дзюбы. (Сергей Егоров)

Позже сборная России сообщила: Ари вызван в национальную команду и уже прибыл в Новогорск.

Напомним, что в июле 2018 года Ари получил российское гражданство. В этом сезоне 32-летний футболист провел в составе "Краснодара" 11 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.