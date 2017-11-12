В ГУ МВД объяснили причину сложного выхода болельщиков из "Лужников"

В ГУ МВД по Москве объяснили, что причиной увеличения времени выхода болельщиков со стадиона "Лужники" после товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1) стали ремонтные работы на станции метро "Спортивная". Он также добавил, что полиция не допустила чрезвычайных происшествий во время и после проведения встречи.



– На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро "Спортивная" и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля. Станция метро "Воробьевы горы" не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн, – приводит слова представителя пресс-службы ГУ МВД по Москве ТАСС. – Необходимость поэтапного освобождения зрителями трибун и их организованного прохода к остановкам общественного транспорта продиктованы соображениями безопасности посетителей. Указанные меры позволяют равномерно распределить нагрузку на близлежащие остановки общественного транспорта, не допустить переполнения остановочных платформ и связанных с этим несчастных случаев, а также грубых нарушений общественного порядк.

Он также добавил, что столичная полиция и сотрудники Росгвардии во взаимодействии с организаторами матча приняли все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан и не допустили чрезвычайных происшествий.

Напомним, организация матча вызвала нарекания у болельщиков. Часть зрителей долгое время не выпускали со стадиона, в то же время возле "Лужников" образовалось большое скопление людей. Болельщики жаловались, что им пришлось идти пешком до станции метро "Парк культуры".

Напомним, что матч Россия – Аргентина стал первым на "Лужниках" после масштабной реконструкции к ЧМ-2018. На встрече был установлен рекорд посещаемости домашних матчей российской национальной команды – на игре присутствовали 78 750 зрителей.

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