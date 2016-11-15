21:02 | ФУТБОЛ — Сборная России

В Грозном запустили салют в честь победы России над Румынией

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После победы сборной России над сборной Румынии (1:0) в контрольном матче на "Ахмат Арене" в честь победы национальной команды запустили салют. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Напомним, победу команде Станислава Черчесова принес гол Магомеда Оздоева, который был забит на третьей компенсированной минуте второго тайма.

Трансляция матча Россия - Румыния

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КОММЕНТАРИИ (1)
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jаhlexx

Да что там салют... Предлагаю объявить 10 выходных дней до 28 ноября в честь этого грандиозного, да что там - эпохального! - события, и наградить команду орденами За заслуги перед Отечеством 2 степени !!!

21:15

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