В Грозном запустили салют в честь победы России над Румынией

После победы сборной России над сборной Румынии (1:0) в контрольном матче на "Ахмат Арене" в честь победы национальной команды запустили салют. Об этом сообщает пресс-служба сборной.
Напомним, победу команде Станислава Черчесова принес гол Магомеда Оздоева, который был забит на третьей компенсированной минуте второго тайма.
В честь победы - салют в небе Грозного! pic.twitter.com/x1csRgH2Lj– Сборная России (@TeamRussia) 15 ноября 2016 г.
jаhlexx
Да что там салют... Предлагаю объявить 10 выходных дней до 28 ноября в честь этого грандиозного, да что там - эпохального! - события, и наградить команду орденами За заслуги перед Отечеством 2 степени !!!
21:15