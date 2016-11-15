В Грозном запустили салют в честь победы России над Румынией

После победы сборной России над сборной Румынии (1:0) в контрольном матче на "Ахмат Арене" в честь победы национальной команды запустили салют. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Напомним, победу команде Станислава Черчесова принес гол Магомеда Оздоева, который был забит на третьей компенсированной минуте второго тайма.

В честь победы - салют в небе Грозного! pic.twitter.com/x1csRgH2Lj – Сборная России (@TeamRussia) 15 ноября 2016 г.

Трансляция матча Россия - Румыния