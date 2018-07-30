В Госдуме поддержали решение Минспорта вручить футболистам значки заслуженных мастеров спорта

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поддержал решение Министерства спорта наградить футболистов сборной России значками заслуженных мастеров спорта.

Напомним, решение Минспорта вызвало серьезную полемику в российском спорте – в частности против такого решения выступили Екатерина Гамова и Дмитрий Мусэрский.

- Награждение футболистов сборной России по итогам прошедшего чемпионата мира ожидаемо и, на мой взгляд, заслуженно, - отметил Дегтярев. - На чемпионате ребята показали высокий класс игры, в ходе каждого матча с полной самоотдачей отстаивали честь страны.

Мы помним яркие победы над сборными Саудовской Аравии, Египта, Испании, игру на равных с хорватами, которые впоследствии уступили лишь в финале французам. Зрелищность чемпионата, достойное выступление российских футболистов, небывалый ажиотаж вокруг футбола в стране будут способствовать популяризации спорта и футбола среди детей и молодежи.

Наши игроки в этом году стали кумирами для миллионов болельщиков из всех стран мира. Все это полностью отражает одно из условий присуждения почетного звания "заслуженный мастер спорта" - "за выдающийся вклад в повышение авторитета России и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство". (Андрей СИЗЯКИН)