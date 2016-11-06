В "Динамо" пришел вызов в сборную России на Кирилла Панченко

В московское "Динамо" пришел вызов в сборную России на Кирилла Панченко, сообщает официальный "твиттер" бело-голубых. Команде Станислава Черчесова предстоит сыграть с Катаром (10 ноября, Доха) и Румынией (15-го, Грозный).
Сегодня стало известно о том, что из-за травмы за сборную не сыграет нападающий "Рубина" Максим Канунников. В заявке команды на предстоящие игры из форвардов также значатся Александр Кокорин ("Зенит") и Дмитрий Полоз ("Ростов").
Тем не менее, по информации "СЭ", Черчесов может пригласить в команду Артема Дзюбу ("Зенит") и Федора Смолова ("Краснодар"), которые не попали в изначальный список футболистов из-за определенных проблем со здоровьем.
disss
Совсем беда с нападающими ( впрочем, как и с защитой , вратарями, и полузащитой)! Почему тогда не Чалого?
20:24
suff1x
=))) где игроки из "спартак-2"?
20:03
Бармалей3000
Удивляет состав сборной??? Удивляет......
19:31
Бармалей3000
Может он выкупил место???
19:30
Бармалей3000
Спасибо за сборную - развал Российского футбола!!!! Черчесов войдет в историю - утопил команда, ну какой Панченко, он в ЦСКА попасть в состав не может, а тут сборная?????????????
19:30