19:19 | ФУТБОЛ — Сборная России

В "Динамо" пришел вызов в сборную России на Кирилла Панченко

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В московское "Динамо" пришел вызов в сборную России на Кирилла Панченко, сообщает официальный "твиттер" бело-голубых. Команде Станислава Черчесова предстоит сыграть с Катаром (10 ноября, Доха) и Румынией (15-го, Грозный).

Сегодня стало известно о том, что из-за травмы за сборную не сыграет нападающий "Рубина" Максим Канунников. В заявке команды на предстоящие игры из форвардов также значатся Александр Кокорин ("Зенит") и Дмитрий Полоз ("Ростов").

Тем не менее, по информации "СЭ", Черчесов может пригласить в команду Артема Дзюбу ("Зенит") и Федора Смолова ("Краснодар"), которые не попали в изначальный список футболистов из-за определенных проблем со здоровьем.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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disss

Совсем беда с нападающими ( впрочем, как и с защитой , вратарями, и полузащитой)! Почему тогда не Чалого?

20:24

suff1x

=))) где игроки из "спартак-2"?

20:03

Бармалей3000

Удивляет состав сборной??? Удивляет......

19:31

Бармалей3000

Может он выкупил место???

19:30

Бармалей3000

Спасибо за сборную - развал Российского футбола!!!! Черчесов войдет в историю - утопил команда, ну какой Панченко, он в ЦСКА попасть в состав не может, а тут сборная?????????????

19:30

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