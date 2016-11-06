В "Динамо" пришел вызов в сборную России на Кирилла Панченко

В московское "Динамо" пришел вызов в сборную России на Кирилла Панченко, сообщает официальный "твиттер" бело-голубых. Команде Станислава Черчесова предстоит сыграть с Катаром (10 ноября, Доха) и Румынией (15-го, Грозный).

Сегодня стало известно о том, что из-за травмы за сборную не сыграет нападающий "Рубина" Максим Канунников. В заявке команды на предстоящие игры из форвардов также значатся Александр Кокорин ("Зенит") и Дмитрий Полоз ("Ростов").

Тем не менее, по информации "СЭ", Черчесов может пригласить в команду Артема Дзюбу ("Зенит") и Федора Смолова ("Краснодар"), которые не попали в изначальный список футболистов из-за определенных проблем со здоровьем.