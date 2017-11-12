В департаменте транспорта Москвы довольны работой служб во время матча Россия - Аргентина

В департаменте транспорта Москвы отметили, что все службы по обеспечению передвижения болельщиков после товарищеского матча Россия - Аргентина (0:1) справились со своей работой. Во время проведения мероприятия бесплатные автобусы перевезли около 4000 тысяч фанатов.

"Транспортный комплекс Москвы полностью справился с перевозкой всех гостей и болельщиков матча в Лужниках. Благодаря слаженной работе ГУВД Москвы, Росгвардии, УГИБДД - Мосметро, МЦК, Мосгортранс отработали на высоком уровне", - говорится в сообщении департамента в Твиттере.

Напомним, организация матча вызвала нарекания у болельщиков. Часть зрителей долгое время не выпускали со стадиона, в то же время возле "Лужников" образовалось большое скопление людей. Болельщики жаловались, что им пришлось идти пешком до станции метро "Парк культуры".

Давка в Лужниках: народ гнали пешком до Парка культуры!