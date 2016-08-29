Усиленных мер безопасности на матче Турция - Россия не будет

Усиленных мер безопасности на товарищеском матче между сборными Турции и России не будет. Напомним, что игра пройдет в Анталье 31 августа.

– Безопасность на стадионе и его территории будут обеспечивать 700 полицейских, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы турецкой федерации футбола. – В городе будут работать еще 300 представителей правопорядка. Это стандартные нормы для международных футбольных встреч, специального усиления мер безопасности для этого матча не будет.