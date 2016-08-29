12:26 | ФУТБОЛ — Сборная России

Усиленных мер безопасности на матче Турция - Россия не будет

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Усиленных мер безопасности на товарищеском матче между сборными Турции и России не будет. Напомним, что игра пройдет в Анталье 31 августа.

– Безопасность на стадионе и его территории будут обеспечивать 700 полицейских, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы турецкой федерации футбола. – В городе будут работать еще 300 представителей правопорядка. Это стандартные нормы для международных футбольных встреч, специального усиления мер безопасности для этого матча не будет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3573523

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КОММЕНТАРИИ (4)
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alexvi

Может хотели, чтобы наши начали таки БЫСТРО бегать? :))

13:53

alexvi

Может хотели, чтобы наши начали таки бегать? :))

13:52

Rus_Tam

Политика мать ее! Какая Турция?

13:20

coxo

в чью больную голову пришла мысль о проведении этого матча

13:17

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