Усиленных мер безопасности на матче Турция - Россия не будет

Усиленных мер безопасности на товарищеском матче между сборными Турции и России не будет. Напомним, что игра пройдет в Анталье 31 августа.
– Безопасность на стадионе и его территории будут обеспечивать 700 полицейских, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы турецкой федерации футбола. – В городе будут работать еще 300 представителей правопорядка. Это стандартные нормы для международных футбольных встреч, специального усиления мер безопасности для этого матча не будет.
alexvi
Может хотели, чтобы наши начали таки БЫСТРО бегать? :))
13:53
alexvi
Может хотели, чтобы наши начали таки бегать? :))
13:52
Rus_Tam
Политика мать ее! Какая Турция?
13:20
coxo
в чью больную голову пришла мысль о проведении этого матча
13:17