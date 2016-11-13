09:50 | ФУТБОЛ — Сборная России

Усиление мер безопасности на матче Россия - Румыния в Грозном не планируется

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Менеджер "Терека" Александр Федосеев подчеркнул, что дополнительных мер безопасности на товарищеском матче Россия - Румыния не планируется. Игра состоится в Грозном 15 ноября. 

- Схема стандартная, требования по безопасности у нас есть, - цитирует ТАСС Федосеева. - Вы знаете, что каждую неделю в Чечне проходит крупное мероприятие. Исключением по матчу Россия - Румыния является обеспечение быстрого проезда гостей из регионов, поскольку они приедут на автомобильном транспорте. Усиления мер безопасности не планируется. Штатные меры безопасности обеспечиваются на достаточно высоком уровне. На матче будет работать до двух тысяч сотрудников правопорядка.

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