11:30 | Футбол — Сборная России

"Ушла Легенда... Вечная память..." Сборная России скорбит в связи со смертью Парамонова


Сборная России в Твиттере выразила соболезнования в связи со смертью прославленного игрока "Спартака", олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 в составе сборной СССР Алексея Парамонова. Он умер сегодня, 24 августа, на 94-м году жизни. 

- Ушла Легенда... Вечная память..., - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что Парамонова похоронят в понедельник, 27 августа, церемония прощания должна пройти в академии "Спартака".

"В "Спартак" меня принимали в церкви". Памяти Алексея Парамонова

 

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