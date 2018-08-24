"Ушла Легенда... Вечная память..." Сборная России скорбит в связи со смертью Парамонова

Сборная России в Твиттере выразила соболезнования в связи со смертью прославленного игрока "Спартака", олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 в составе сборной СССР Алексея Парамонова. Он умер сегодня, 24 августа, на 94-м году жизни.

- Ушла Легенда... Вечная память..., - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Парамонова похоронят в понедельник, 27 августа, церемония прощания должна пройти в академии "Спартака".

"В "Спартак" меня принимали в церкви". Памяти Алексея Парамонова