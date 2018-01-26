Уле Гуннар Сульшер: "Стоит ли Онопко возобновлять карьеру? Он до сих пор в отличной форме"

Главный тренер "Мольде" и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер в интервью пресс-службе ЦСКА отметил, что помнит, как играл против сборной России в 2004 году. Также норвежец не оставил без внимания хорошую форму тренера армейцев Виктора Онопко.

– Вы играли против сборной России в составе Норвегии в 2004 году. Удивились ли вы, когда увидели некоторых из тех игроков здесь на сборах?

– Это значит, что я не такой уж старый! (Смеется). Да, отлично помню всех троих. Двое еще играют, а Виктор (Онопко. – Прим. "СЭ") уже закончил, как и я. Помню тот матч, я провел на поле только первый тайм, мы вели в счете 2:0, потом забили, но в концовке пропустили дважды. Наш тренер тогда был очень зол.

– В России шутят, что Онопко стоит возобновить карьеру, чтобы помочь сборной.

– Сегодня я видел тренировку ЦСКА и могу сказать, что Виктор до сих пор в отличной форме. Так что я не удивлен.