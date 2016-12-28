Уход Слуцкого с поста главного тренера сборной России занял третье место в рейтинге отставок за 2016 год

Отставка Леонида Слуцкого с поста главного тренера сборной России заняла третье место в медиарейтинге отставок и назначений за 2016 год, сообщает "Медиалогия", ссылаясь на результаты собственного исследования. Данная новость была упомянута более 2,5 миллиона раз. Исследование проводилось в период с января по декабрь 2016-го.

Полностью десятка лидеров выглядит следующим образом:

1. Отставка Алексея Улюкаева. Главой Минэкономики стал заместитель министра финансов Максим Орешкин - 4 672,24 сообщений.

2. Владимир Путин назначил уполномоченным по правам ребенка Анну Кузнецову. Павел Астахов покинул пост - 3 958,62

3. Уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера национальной сборной по футболу, назначение на пост Станислава Черчесова - 2 548,32

4. Владимир Путин уволил главу Минобрнауки Дмитрия Ливанова. Новым руководителем ведомства назначена Ольга Васильева - 2 156,87

5. Губернатор Кировской области Никита Белых отправлен в отставку - 2 129,83

6. Сергей Кириенко назначен первым заместителем руководителя администрации президента - 2 101,56

7. Новым руководителем кремлевской администрации назначен Антон Вайно - 2 001,45

8. Вячеслав Володин избран спикером Госдумы - 1 977,32

9. Элла Памфилова стала главой Центризбиркома - 1 800,01

10. Владимир Путин досрочно отправил в отставку губернатора Забайкальского края Константина Ильковского, на пост и. о. главы региона была назначена Наталья Жданова - 1 678,56.