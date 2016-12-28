14:10 | ФУТБОЛ — Сборная России

Уход Слуцкого с поста главного тренера сборной России занял третье место в рейтинге отставок за 2016 год

0
0
0

Отставка Леонида Слуцкого с поста главного тренера сборной России заняла третье место в медиарейтинге отставок и назначений за 2016 год, сообщает "Медиалогия", ссылаясь на результаты собственного исследования. Данная новость была упомянута более 2,5 миллиона раз. Исследование проводилось в период с января по декабрь 2016-го.

 
Language Institute Regina Coeli.В какой монастырь уходит Слуцкий?

Полностью десятка лидеров выглядит следующим образом:

1. Отставка Алексея Улюкаева. Главой Минэкономики стал заместитель министра финансов Максим Орешкин - 4 672,24 сообщений.

2. Владимир Путин назначил уполномоченным по правам ребенка Анну Кузнецову. Павел Астахов покинул пост - 3 958,62

3. Уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера национальной сборной по футболу, назначение на пост Станислава Черчесова - 2 548,32

4. Владимир Путин уволил главу Минобрнауки Дмитрия Ливанова. Новым руководителем ведомства назначена Ольга Васильева - 2 156,87

5. Губернатор Кировской области Никита Белых отправлен в отставку - 2 129,83

6. Сергей Кириенко назначен первым заместителем руководителя администрации президента - 2 101,56

7. Новым руководителем кремлевской администрации назначен Антон Вайно - 2 001,45

8. Вячеслав Володин избран спикером Госдумы - 1 977,32

9. Элла Памфилова стала главой Центризбиркома - 1 800,01

10. Владимир Путин досрочно отправил в отставку губернатора Забайкальского края Константина Ильковского, на пост и. о. главы региона была назначена Наталья Жданова - 1 678,56.

Дополнительная информация

http://www.mlg.ru/company/pr/4597/

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Сбербанк отгулял 6-й новогодний корпоратив на 3000 человек в стиле ...

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ