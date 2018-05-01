18:00 | Футбол — Сборная России

УЕФА поздравил Смертина с 43-летием


УЕФА в официальном Твиттере поздравил с днем рождения бывшего капитана сборной России  Алексея Смертина. Сегодня футболисту исполнилось 43 года. За свою карьеру он защищал цвета таких клубов, как "Локомотив", "Бордо", "Челси", "Динамо", а завершил выступления в 2008 году в "Фулхэме". За сборную он провел 55 матчей с 1998 по 2006 год. 

В настоящее время Смертин занимает пост  офицера РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом.

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!