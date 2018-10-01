УЕФА поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным и Дасаевым

УЕФА включил Игоря Акинфеева в список лучших вратарей в истории сборных СССР и России. На официальном сайте союза была опубликована заметка о некоторых достижениях голкипера ЦСКА.
Сегодня Акинфеев объявил об уходе из сборной, в составе которой провел 111 матчей с 2004 по 2018 год.
Яшин? Дасаев? Акинфеев!– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 1 октября 2018 г.
Кто лучший вратарь в истории сборной СССР/России? ➡ https://t.co/AErKKzQCsm@TeamRussia, что скажете? pic.twitter.com/uwieanlgI9
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/news/newsid=2455874.html?iv=true
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