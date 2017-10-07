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10:28 | Футбол — Сборная России

Участие Полоза в игре с Кореей под большим вопросом

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Нападающий сборной России Дмитрий Полоз может пропустить товарищеский матч с Кореей, сообщает официальный сайт РФС. Футболист почувствовал недомогание.

"Накануне вечером в преддверии контрольного матча с Южной Кореей Дмитрий Полоз почувствовал недомогание. В настоящее время у него наблюдается повышенная температура, и врачи сборной проводят с игроком необходимые медицинские мероприятия. Участие Полоза в сегодняшнем матче находится под большим вопросом. Надеемся, что уже в ближайшее время футболист восстановится и присоединится к работе в общей группе", – говорится в заявлении.

Матч Россия – Корея пройдет сегодня, 7 октября. Начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/87733.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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snickischin2018

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