Участие Полоза в игре с Кореей под большим вопросом

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз может пропустить товарищеский матч с Кореей, сообщает официальный сайт РФС. Футболист почувствовал недомогание.

"Накануне вечером в преддверии контрольного матча с Южной Кореей Дмитрий Полоз почувствовал недомогание. В настоящее время у него наблюдается повышенная температура, и врачи сборной проводят с игроком необходимые медицинские мероприятия. Участие Полоза в сегодняшнем матче находится под большим вопросом. Надеемся, что уже в ближайшее время футболист восстановится и присоединится к работе в общей группе", – говорится в заявлении.

Матч Россия – Корея пройдет сегодня, 7 октября. Начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию.