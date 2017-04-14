У РФС есть предварительная договоренность о матче Россия - Испания

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что организация ведет переговоры по поводу проведения товарищеских матчей сборной России с командами Аргентины, Бразилии, Италии и Испании. На данный момент известны соперники сборной России по двум ближайшим товарищеским матчам – 5 июня в Будапеште она сыграет с Венгрией, а 9 июня в Москве с Чили.

– Ведем переговоры с Аргентиной и Бразилией, – цитирует ТАСС Мутко. – Не буду говорить, в этом году или следующем. У Франции есть обязательство сыграть с нами второй матч, с Испанией есть предварительная договоренность, с Италией обсуждаем. Сейчас ситуация зависит от того, кто быстрее отберется на чемпионат мира.

Бразильцы вот уже свободны, а Аргентина балансирует на 4-5-м месте (в турнирной таблице южноамериканского отборочного этапа). Мы как хозяева не обременены этим (отбором), а у других есть проблемы.