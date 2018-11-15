"У нас есть Заболотный". Твиттер "Зенита" считает, что сборная России победит немцев

Твиттер "Зенита" считает, что сборная России победит сборную Германии в предстоящем товарищеском матче. Питерский клуб заявил, что причина успеха национальной команды заключается в нападающем Антоне Заболотном.

– Почему сборная России победит сборную Германии? – написал "Зенит" в Твиттере. – Во-первых, Россия почти выиграла чемпионат мира. Во-вторых, немцы не смогли выйти из своей группы. В-третьих, главный тренер России Станислав Черчесов носит усы. В-четвертых, у нас есть Антон Заболотный.

Германия – Россия: товарищеский матч, 15 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).