"У нас есть Заболотный". Твиттер "Зенита" считает, что сборная России победит немцев

Твиттер "Зенита" считает, что сборная России победит сборную Германии в предстоящем товарищеском матче. Питерский клуб заявил, что причина успеха национальной команды заключается в нападающем Антоне Заболотном.
– Почему сборная России победит сборную Германии? – написал "Зенит" в Твиттере. – Во-первых, Россия почти выиграла чемпионат мира. Во-вторых, немцы не смогли выйти из своей группы. В-третьих, главный тренер России Станислав Черчесов носит усы. В-четвертых, у нас есть Антон Заболотный.
Германия – Россия: товарищеский матч, 15 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).
Just the facts on #GERRUS pic.twitter.com/N64KHp2hD8– FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 15 ноября 2018 г.
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