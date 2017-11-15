00:16 | Футбол — Сборная России

У Лунева скальпированная рана лобной области

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Официальный Твиттер сборной России сообщил о том, что у вратаря национальной команды Андрея Лунева травма головы, скальпированная рана лобной области. Отмечается, что после товарищеского матча против Испании (3:3) от отправился в больницу.

Голкипер на последних минутах матча с Испанией получил травму головы, столкнувшись с Морено Родриго, который ударил россиянина коленом в голову. Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение. Стадион скандировал имя вратаря "Зенита", а оставшийся на трибуне Игорь Акинфеев аплодировал коллеге.

"У Андрея Лунева травма головы, скальпированная рана лобной области. Сейчас он вместе с доктором направляется в Мариинскую больницу. Здоровья, Андрей!", - написал Твиттер сборной России.

Жуткая травма Лунева. В ворота встал Глушаков//
Трансляция матча Россия - Испания

 
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Дядька

В нормальную больницу не могли отвезти?

00:42

МачоМэн

испанец специально удаиил думал пеналь дадут

00:41

Андрей Пашко

"Рассечение кожи" на лбу. Кость черепа не треснула и не пробита. Вероятно все же сотряс есть, по видосу видно что без сознания. Если так, то 2 недели физнагрузки под запретом

00:34

Дарт Вейдер Первый

Здоровья!

00:28

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

типа все читатели красно-белой прэссы имеют медицинское образование?

00:21