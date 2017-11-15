У Лунева скальпированная рана лобной области

Официальный Твиттер сборной России сообщил о том, что у вратаря национальной команды Андрея Лунева травма головы, скальпированная рана лобной области. Отмечается, что после товарищеского матча против Испании (3:3) от отправился в больницу.
Голкипер на последних минутах матча с Испанией получил травму головы, столкнувшись с Морено Родриго, который ударил россиянина коленом в голову. Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение. Стадион скандировал имя вратаря "Зенита", а оставшийся на трибуне Игорь Акинфеев аплодировал коллеге.
"У Андрея Лунева травма головы, скальпированная рана лобной области. Сейчас он вместе с доктором направляется в Мариинскую больницу. Здоровья, Андрей!", - написал Твиттер сборной России.
У Андрея Лунёва травма головы, скальпированная рана лобной области. Сейчас он вместе с доктором направляется в Мариинскую больницу.– Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017 г.
Здоровья, Андрей! pic.twitter.com/oE5lOqZv3K
Жуткая травма Лунева. В ворота встал Глушаков//
Трансляция матча Россия - Испания
Дядька
В нормальную больницу не могли отвезти?
00:42
МачоМэн
испанец специально удаиил думал пеналь дадут
00:41
Андрей Пашко
"Рассечение кожи" на лбу. Кость черепа не треснула и не пробита. Вероятно все же сотряс есть, по видосу видно что без сознания. Если так, то 2 недели физнагрузки под запретом
00:34
Дарт Вейдер Первый
Здоровья!
00:28
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
типа все читатели красно-белой прэссы имеют медицинское образование?
00:21