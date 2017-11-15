У Лунева скальпированная рана лобной области

Официальный Твиттер сборной России сообщил о том, что у вратаря национальной команды Андрея Лунева травма головы, скальпированная рана лобной области. Отмечается, что после товарищеского матча против Испании (3:3) от отправился в больницу.

Голкипер на последних минутах матча с Испанией получил травму головы, столкнувшись с Морено Родриго, который ударил россиянина коленом в голову. Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение. Стадион скандировал имя вратаря "Зенита", а оставшийся на трибуне Игорь Акинфеев аплодировал коллеге.

"У Андрея Лунева травма головы, скальпированная рана лобной области. Сейчас он вместе с доктором направляется в Мариинскую больницу. Здоровья, Андрей!", - написал Твиттер сборной России.

У Андрея Лунёва травма головы, скальпированная рана лобной области. Сейчас он вместе с доктором направляется в Мариинскую больницу.

Здоровья, Андрей! pic.twitter.com/oE5lOqZv3K – Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017 г.

Жуткая травма Лунева. В ворота встал Глушаков//

Трансляция матча Россия - Испания