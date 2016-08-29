У Кудряшова диагностировано сотрясение мозга, но игрок отправился в расположение сборной

Врач "Ростова" Владимир Хохлов сообщил о том, что защитник Федор Кудряшов получил небольшое сотрясение мозга в матче 5-го тура чемпионата России против "Терека". Футболист получил травму после столкновения с игроком грозненцев в верховом единоборстве. В конце первого тайма Кудряшова унесли с поля на носилках.

Ранее 29-летний игрок был вызван в сборную России на товарищеские матчи против Турции (31 августа) и Ганы (6 сентября).

– У Кудряшова небольшое сотрясение, – цитирует ТАСС Хохлова. – Его нужно понаблюдать два-три дня. Думаю, с ним все будет в порядке. Он отправился в расположение сборной России.