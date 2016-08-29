11:05 | ФУТБОЛ — Сборная России

У Кудряшова диагностировано сотрясение мозга, но игрок отправился в расположение сборной

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Врач "Ростова" Владимир Хохлов сообщил о том, что защитник Федор Кудряшов получил небольшое сотрясение мозга в матче 5-го тура чемпионата России против "Терека". Футболист получил травму после столкновения с игроком грозненцев в верховом единоборстве. В конце первого тайма Кудряшова унесли с поля на носилках.

Ранее 29-летний игрок был вызван в сборную России на товарищеские матчи против Турции (31 августа) и Ганы (6 сентября).

– У Кудряшова небольшое сотрясение, – цитирует ТАСС Хохлова. – Его нужно понаблюдать два-три дня. Думаю, с ним все будет в порядке. Он отправился в расположение сборной России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3573335

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Кудряшка Сью играет только за счёт бешенства.

11:41

Plan_A

там сотрясаться-то нечему, сколько уже этот крестец пеналей безумных да красных карт привез - не сосчитать. слезы наворачиваются, когда видишь подобных игроков в составе сборной.

11:36

shpasic

чтобы врачи сбороной приняли решение, что у него действительно сотрясение, наверное.

11:27

EdVVard

И на хрена такое "геройство" ?

11:21

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