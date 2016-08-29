У Кудряшова диагностировано сотрясение мозга, но игрок отправился в расположение сборной

Врач "Ростова" Владимир Хохлов сообщил о том, что защитник Федор Кудряшов получил небольшое сотрясение мозга в матче 5-го тура чемпионата России против "Терека". Футболист получил травму после столкновения с игроком грозненцев в верховом единоборстве. В конце первого тайма Кудряшова унесли с поля на носилках.
Ранее 29-летний игрок был вызван в сборную России на товарищеские матчи против Турции (31 августа) и Ганы (6 сентября).
– У Кудряшова небольшое сотрясение, – цитирует ТАСС Хохлова. – Его нужно понаблюдать два-три дня. Думаю, с ним все будет в порядке. Он отправился в расположение сборной России.
баламошка
Кудряшка Сью играет только за счёт бешенства.
11:41
Plan_A
там сотрясаться-то нечему, сколько уже этот крестец пеналей безумных да красных карт привез - не сосчитать. слезы наворачиваются, когда видишь подобных игроков в составе сборной.
11:36
shpasic
чтобы врачи сбороной приняли решение, что у него действительно сотрясение, наверное.
11:27
EdVVard
И на хрена такое "геройство" ?
11:21