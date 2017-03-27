У ФСБ будет свой офис на стадионе "Фишт"

Руководитель стадиона "Фишт" Олег Кравченко сообщил, что арена в Сочи будет оснащена двумя тысячами видеокамер (точное число – 2023), с помощью которых можно идентифицировать каждого болельщика, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. В случае возникновения на трибунах чрезвычайных ситуаций и инцидентов с участием агрессивно настроенных фанатов на мониторы служб безопасности будет выводиться изображение высокой четкости.

У ФСБ и полиции есть на стадионе специальные помещения, оборудованные современными мониторами.