У ФСБ будет свой офис на стадионе "Фишт"

Руководитель стадиона "Фишт" Олег Кравченко сообщил, что арена в Сочи будет оснащена двумя тысячами видеокамер (точное число – 2023), с помощью которых можно идентифицировать каждого болельщика, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. В случае возникновения на трибунах чрезвычайных ситуаций и инцидентов с участием агрессивно настроенных фанатов на мониторы служб безопасности будет выводиться изображение высокой четкости.
У ФСБ и полиции есть на стадионе специальные помещения, оборудованные современными мониторами.
Весьма и весьма! #Фишт pic.twitter.com/h88XaYpUAU– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 27 марта 2017 г.
shpasic
с дыркой в стене))
16:00