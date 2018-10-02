У Черчесова появился Инстаграм

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил официальную страницу в Инстаграме. Подлинность аккаунта подтвердила пресс-служба сборной России.
"Приветствуем вас в официальном Инстаграм-аккаунте Станислава Черчесова. Теперь у нас есть еще один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями. Данный аккаунт ведется администрацией официального сайта Станислава Черчесова", - говорится в первом сообщении.
Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. Под его руководством команда добралась до четвертьфинала чемпионата мира-2018.
Приветствуем вас в официальном Instagram-аккаунте Станислава Черчесова. Теперь у нас есть еще один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями. Данный аккаунт ведется администрацией официального сайта Станислава Черчесова. Welcome to the official Instagram account of Stanislav Cherchesov. Follow today for photos and official news. This account is linked to the official website of Stanislav Cherchesov. #stanislavcherchesov #станиславчерчесов #coach #russiannationalteam #СборнаяРоссии