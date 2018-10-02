У Черчесова появился Инстаграм

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил официальную страницу в Инстаграме. Подлинность аккаунта подтвердила пресс-служба сборной России.

"Приветствуем вас в официальном Инстаграм-аккаунте Станислава Черчесова. Теперь у нас есть еще один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями. Данный аккаунт ведется администрацией официального сайта Станислава Черчесова", - говорится в первом сообщении.

Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. Под его руководством команда добралась до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

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