16:10 4 февраля | ФУТБОЛ — Сборная России

У Бразилии нет позиции по дате проведения товарищеского матча с Россией

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Бразильская конфедерация футбола (CBF) пока не определилась с позицией по поводу того, когда проводить товарищеский матч сборных Бразилии с Россией. Ранее президент РФС Виталий Мутко сообщал, что переговоры ведутся непросто.

– У нас нет официальной позиции по дате матча со сборной России в июне, на данный момент для нас наиболее важным вопросом являются даты встреч под эгидой ФИФА в марте, – приводит "Р-Спорт" слова заявления пресс-службы CBF. – Как только Бразильская конфедерация футбола определится с этим вопросом, мы объявим полную информацию на нашем сайте. Стоит подчеркнуть, что на сегодня у нас нет официальной позиции по данному вопросу.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170204/1115845917.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Бразилию интересует не дата, а бабки, которые заплатит Россия за эту встречу. Им, наверное, не очень-то и хочется играть со страной, которая занимает непонятное место в рейтинге.

17:01 4 февраля

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