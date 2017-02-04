У Бразилии нет позиции по дате проведения товарищеского матча с Россией

Бразильская конфедерация футбола (CBF) пока не определилась с позицией по поводу того, когда проводить товарищеский матч сборных Бразилии с Россией. Ранее президент РФС Виталий Мутко сообщал, что переговоры ведутся непросто.

– У нас нет официальной позиции по дате матча со сборной России в июне, на данный момент для нас наиболее важным вопросом являются даты встреч под эгидой ФИФА в марте, – приводит "Р-Спорт" слова заявления пресс-службы CBF. – Как только Бразильская конфедерация футбола определится с этим вопросом, мы объявим полную информацию на нашем сайте. Стоит подчеркнуть, что на сегодня у нас нет официальной позиции по данному вопросу.