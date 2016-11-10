У Акинфеева с коленом все в порядке

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от сборной Катара (1:2) в контрольном матче объяснил, почему в этой встрече не принял участия полузащитник Алексей Миранчук. Также Черчесов рассказал о причине замены вратаря Игоря Акинфеева, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Миранчук приехал из "Локомотива" с проблемой голеностопа и работал в ограниченном режиме, – подчеркнул Черчесов. – Что касается Акинфеева, то травма не связана с коленом.

И кто после этого Катар?