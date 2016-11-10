21:30 10 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

У Акинфеева с коленом все в порядке

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от сборной Катара (1:2) в контрольном матче объяснил, почему в этой встрече не принял участия полузащитник Алексей Миранчук. Также Черчесов рассказал о причине замены вратаря Игоря Акинфеева, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Миранчук приехал из "Локомотива" с проблемой голеностопа и работал в ограниченном режиме, – подчеркнул Черчесов. – Что касается Акинфеева, то травма не связана с коленом.

И кто после этого Катар?

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КОММЕНТАРИИ (10)
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rubin-z

Травма психологическая.

11:42

SSergey

Скучно Игоряну без старичков отрабатывать.

11:02

Dimkaedet

хоть бы восстановился Игорян к ЧР! а то лошадям нужно продолжать очки терять!

09:10

Valerio80

Правильно! Пора домой! Учить Березуцкий с Игнашевичем искусственный офсайд выполнять.

23:49 10 ноября

Brother Beyond

Ну слава Богу, можно продолжать бить рекорды в ЛЧ.

23:16 10 ноября

Платошкин Андрей

доктор Фишер Так и представляется картина: Стас, Сос, Лодыга, Митя и Селя сидят в кружочке и поддакивают доктору Фишеру: "Мы сильнее коня". )))))Доктор, ты красавец)

22:47 10 ноября

Блудный Свин

А зачем хромал тогда???

22:02 10 ноября

Бормо-сан

Игорь, отдохни. Забей пока на это бездарное болото- сборную, здоровье дороже.

21:58 10 ноября

foreverCSKAforever

Здоровья, Игорь!!! Теперь этим бездарям еще и румыны сунут не меньше трёх-четырех. Такую сборную ни один Буффон не потащит.

21:55 10 ноября

КолобокКолобков

С головой у него не всё впорядке...

21:45 10 ноября

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