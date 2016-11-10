У Акинфеева с коленом все в порядке

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от сборной Катара (1:2) в контрольном матче объяснил, почему в этой встрече не принял участия полузащитник Алексей Миранчук. Также Черчесов рассказал о причине замены вратаря Игоря Акинфеева, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
– Миранчук приехал из "Локомотива" с проблемой голеностопа и работал в ограниченном режиме, – подчеркнул Черчесов. – Что касается Акинфеева, то травма не связана с коленом.
rubin-z
Травма психологическая.
11:42
SSergey
Скучно Игоряну без старичков отрабатывать.
11:02
Dimkaedet
хоть бы восстановился Игорян к ЧР! а то лошадям нужно продолжать очки терять!
09:10
Valerio80
Правильно! Пора домой! Учить Березуцкий с Игнашевичем искусственный офсайд выполнять.
23:49 10 ноября
Brother Beyond
Ну слава Богу, можно продолжать бить рекорды в ЛЧ.
23:16 10 ноября
Платошкин Андрей
доктор Фишер Так и представляется картина: Стас, Сос, Лодыга, Митя и Селя сидят в кружочке и поддакивают доктору Фишеру: "Мы сильнее коня". )))))Доктор, ты красавец)
22:47 10 ноября
Блудный Свин
А зачем хромал тогда???
22:02 10 ноября
Бормо-сан
Игорь, отдохни. Забей пока на это бездарное болото- сборную, здоровье дороже.
21:58 10 ноября
foreverCSKAforever
Здоровья, Игорь!!! Теперь этим бездарям еще и румыны сунут не меньше трёх-четырех. Такую сборную ни один Буффон не потащит.
21:55 10 ноября
КолобокКолобков
С головой у него не всё впорядке...
21:45 10 ноября