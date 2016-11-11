У Акинфеева диагностировано повреждение голеностопа

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче сообщил, что в товарищеском матче против Катара (1:2) голкипер Игорь Акинфеев получил травму голеностопа, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам специалиста, сроки восстановления станут известны после более детального медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что 30-летний игрок вышел на тренировку национальной команды, однако он не принимал участия в разминке и в занятиях для голкиперов.

- Сроки восстановления и точный характер травмы станет ясен после детального обследования, - сказал Стауче.

Напомним, следующую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября против сборной Румынии. Игра состоится в Грозном, начало - в 19.00 по московскому времени.