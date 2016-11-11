У Акинфеева диагностировано повреждение голеностопа

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче сообщил, что в товарищеском матче против Катара (1:2) голкипер Игорь Акинфеев получил травму голеностопа, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам специалиста, сроки восстановления станут известны после более детального медицинского обследования.
Ранее сообщалось, что 30-летний игрок вышел на тренировку национальной команды, однако он не принимал участия в разминке и в занятиях для голкиперов.
- Сроки восстановления и точный характер травмы станет ясен после детального обследования, - сказал Стауче.
Напомним, следующую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября против сборной Румынии. Игра состоится в Грозном, начало - в 19.00 по московскому времени.
Блудный Свин
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!! А КАК ЖЕ ВЕЧНЫЙ РЕКОРД?!?!?!?
16:38
foreverCSKAforever
Vov9903, Гадтуз ковыряет себе туз.
16:33
71
1777 Прекращай это, игорян. Новые рекорды ждут тебя, хватит расслабляться...........................тебе не надоело, дружочек?.
15:51
1777
Прекращай это, игорян. Новые рекорды ждут тебя, хватит расслабляться.
15:40
Helicopter
Зае эта сборная.
15:28
Krasin
Здоровья! Без Игоря совсем будет тяжело
14:47
71
SerVent не мытьем так катаньем... хоть так серия игоря прервется........................за то, избавит вас всех, от неимоверных мучений и подсчетов.
14:02
SerVent
не мытьем так катаньем... хоть так серия игоря прервется...
13:39
Гаттузо зол!
vov9903 ////Нет. Я твои ковыряю. Это же очевидно. Вот и сейчас ковырнул и ты задергался словно подопытный.
13:16
vov9903
Гаттузо а ты себе мозги ковыряешь,хотя у тебя их нет
13:07
Гаттузо зол!
Специально сам себе гвоздиком расковырял, чтобы с румынами не играть.
13:05
71
Гребаная сбродная(... ну, если Игорь такая "дырища"(с), ну чего вызывать-то его?.. отвяньте уже... Здоровья, Игорек..
13:03