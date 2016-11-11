12:46 | ФУТБОЛ — Сборная России

У Акинфеева диагностировано повреждение голеностопа

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Вчера. Доха. Катар - Россия - 2:1. Хозяева отправили в полет и Александра КОКОРИНА, и всю нашу сборную.Недосборная

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче сообщил, что в товарищеском матче против Катара (1:2) голкипер Игорь Акинфеев получил травму голеностопа, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам специалиста, сроки восстановления станут известны после более детального медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что 30-летний игрок вышел на тренировку национальной команды, однако он не принимал участия в разминке и в занятиях для голкиперов.

- Сроки восстановления и точный характер травмы станет ясен после детального обследования, - сказал Стауче.

Напомним, следующую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября против сборной Румынии. Игра состоится в Грозном, начало - в 19.00 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Блудный Свин

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!! А КАК ЖЕ ВЕЧНЫЙ РЕКОРД?!?!?!?

16:38

foreverCSKAforever

Vov9903, Гадтуз ковыряет себе туз.

16:33

71

1777 Прекращай это, игорян. Новые рекорды ждут тебя, хватит расслабляться...........................тебе не надоело, дружочек?.

15:51

1777

Прекращай это, игорян. Новые рекорды ждут тебя, хватит расслабляться.

15:40

Helicopter

Зае эта сборная.

15:28

Krasin

Здоровья! Без Игоря совсем будет тяжело

14:47

71

SerVent не мытьем так катаньем... хоть так серия игоря прервется........................за то, избавит вас всех, от неимоверных мучений и подсчетов.

14:02

SerVent

не мытьем так катаньем... хоть так серия игоря прервется...

13:39

Гаттузо зол!

vov9903 ////Нет. Я твои ковыряю. Это же очевидно. Вот и сейчас ковырнул и ты задергался словно подопытный.

13:16

vov9903

Гаттузо а ты себе мозги ковыряешь,хотя у тебя их нет

13:07

Гаттузо зол!

Специально сам себе гвоздиком расковырял, чтобы с румынами не играть.

13:05

71

Гребаная сбродная(... ну, если Игорь такая "дырища"(с), ну чего вызывать-то его?.. отвяньте уже... Здоровья, Игорек..

13:03

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